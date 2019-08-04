Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün bir tarih yazıyoruz. İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul- İzmir Otoyolu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan, "Otoyolun ülke ekonomisine yakıt ve zaman katkısı 3,5 milyar liradır. Bu yol sayesinde turizm, sanayi hızlanacak. Bu otoyolu inşa eden 22 yıl 4 ay süreyle işletecek olan ortak girişim grubunun ödeyeceği tutar 6,3 milyar lira. Devletin kasasından bir şey çıkmıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Bursa Şehir Hastanesi ortak açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün anlamlı bir gün. Bugün İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Bursa'ya bir taraftan da muhteşem bir şehir hastanesi kazandırıyoruz. Türkiye'nin ilk yap-işlet-devret yol projesini başlattığımızda olmayacağını söyleyenler, dalga geçenler oldu. Yap-işlet-devret'le yapıyoruz. Senin aklın ermez Bay Kemal. Anlamazsın bu işlerden. Bugün kalan 192 kilometrelik bölümün açılışını yapıyoruz. Böylece otoyolun tamamını hizmete sunmuş oluyoruz. Bu viyadükler, tüneller kolay yapılmadı. Biz Ferhat olduk, dağları deldik Şirin'e ulaştık. İstanbul-İzmir seyahatini konforlu hale getirmenin yanında yolu 100 kilometre kısaltıyoruz. Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolunu du bu yolla birleştireceğiz.

Maliyeti ne bunun 11 milyar dolar. Ülke ekonomisine yakıt ve zaman katkısı 3,5 milyar liradır. Bu yol sayesinde turizm, sanayi hızlanacak. Bu otoyolu inşa eden 22 yıl 4 ay süreyle işletecek olan ortak girişim grubunun ödeyeceği tutar 6,3 milyar lira. Bu otoyol Türkiye için her bakımdan kârlı bir projedir. Devletin kasasından bir şey çıkmıyor. Otoyolun Balıkesir tarafındaki açılışını da Binali Yıldırım kardeşimiz yapacak.