CHP'li Yılmaz'ın Türkçe Ezan Çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk Tepki: Husumetin Göstergesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 10 Kasım programında Türkçe ezan tartışmalarını değerlendirdi. CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın Türkçe ezan çıkışına değinen Erdoğan, "Türkçe ezanın kamuoyu önünde savunulabiliyor olması bu özlemin, husumetin bir işaretidir." diye konuştu.

"HUSUMETİN İŞARETİ"

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başlattığı Türkçe ezan tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün hala tek parti dönemiyle sembolleşmiş zulümlerden biri olan Türkçe ezanın kamuoyu önünde savunulabiliyor olması bu özlemin, husumetin bir işaretidir. Ezanın Arapça okunması bir şeyin ifadesidir. Türkçe ezan denince onu sadece biz anlarız. Arapça dendiği zaman bu evrensel olduğunun ifadesidir. Şimdi bunu değiştirmek bizi değerlerimizden uzaklaştırmanın adımıdır." diye konuştu.