Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgar mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.
10.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:56
İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Bulgaristan, Güncel