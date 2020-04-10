CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Gülseli KENARLI / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.
10.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:51
Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Bulgaristan, Güncel