Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Heybesinde Saman Bile Yok"

- AK Parti Manisa
mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın miting alanında halka hitap etmesi MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti'nin Manisa
mitinginde konuştu. (5)
Erdoğan: "Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlarına odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacak."
Erdoğan: "Bu CHP
'nin yanına aldığı öteki partilerin de çalımlarına bakmayın. Bunların heybesinde ne hizmet var ne proje var ne gayret var. Bunların heybesinde saman bile yok. Bunların heybesinde sadece iftira, hakaret, ihanet, kavga
var."
Güncel
Kaynak: AA