Cumhurbaşkanı Erdoğan Burdur'a geliyor
Burdur'da 3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri ile Sporcu Eğitimi ve Kamp Merkezi Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
12.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:27
Burdur 'da 3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri ile Sporcu Eğitimi ve Kamp Merkezi Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Mehmet Akif Ersoy'un adını ve onun düşünce iklimini yaşatmak ve yüceltmek amacıyla düzenlenen "Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri" töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ile 13 Mart Cuma günü sahiplerini bulacak. Ödüller, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sanatta Başarı ile Türk İslam Kültürüne Hizmetin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy Özel Ödülleri olmak üzere 5 kategoride verilecek.
Birincisi 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde Burdur'da, ikincisi 2017 yılında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta'nın katılımlarıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilmişti.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sporcu Eğitimi ve Sporcu Kamp Merkezinin açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. - BURDUR
Mehmet Akif Ersoy'un adını ve onun düşünce iklimini yaşatmak ve yüceltmek amacıyla düzenlenen "Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri" töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ile 13 Mart Cuma günü sahiplerini bulacak. Ödüller, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sanatta Başarı ile Türk İslam Kültürüne Hizmetin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy Özel Ödülleri olmak üzere 5 kategoride verilecek.
Birincisi 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde Burdur'da, ikincisi 2017 yılında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta'nın katılımlarıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilmişti.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sporcu Eğitimi ve Sporcu Kamp Merkezinin açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. - BURDUR
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy, Cumhurbaşkanı, Burdur, Güncel
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