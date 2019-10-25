Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde vatandaşlara seslendi

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara seslenerek, "Kendi aramızda merhametli olacağız, kuffara karşı da şiddetli olacağız, Suriye'de olduğu gibi" dedi.

25.10.2019 15:05Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde vatandaşlara seslendi
Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara seslenerek, "Kendi aramızda merhametli olacağız, kuffara karşı da şiddetli olacağız, Suriye'de olduğu gibi" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Büyük Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan, namazın ardından camide vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Sevgili kardeşlerim, öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak hocanın az önce okumuş olduğu Hadis-i Şerif'de 'Vellezine meahü eşiddau alel kuffari', kuffara karşı şiddetli olmamızı rabbim bizlere emrediyor. O bizler kim, Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız, kuffara karşı da şiddetli olacağız, Suriye'de olduğu gibi" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında Saff Suresi'nden bir bölüm okuyarak, "İnşallah Suriye'de rabbim bizlere vadetti; 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin.'(Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele). Şu anda olduğunu gördük. Görüyoruz. ve Allah'ın izniyle göreceğiz. Bugün yurt dışından bazı devlet başkanlarıyla Dolmabahçe'de görüşmem var. Ben müsaadelerinizi istirham ederek o görüşmeye yetişeceğim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Cuma bayramınız mübarek olsun" dedi.
(HA)

Çamlıca, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:56 Bakan Dönmez, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Kula'nın cenaze törenine katıldı
15:56 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dünya bor lideri Eti Maden ve yine savunma sanayi...
15:55 HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden 'güvenlik kamerası' tepkisi
15:54 Tunceli-belediye santralini makamına yönlendiren başkanın makam aracı bisiklet
15:54 Esenyurt'ta bir kişinin öldürülüp iş yerinin yakılması davası
15:54 29 Ekim Farkındalık Koşusu
15:52 Diyarbakır'da "Beyin Sağlığı ve Felç Farkındalık Toplantısı"
25.10.2019 15:56:28