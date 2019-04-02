Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mirac-kandili/' title='Miraç Kandili'>Miraç Kandili</a> dolayısıyla Büyük <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/camlica/' title='Çamlıca'>Çamlıca</a> Camisi'ne geldi.<br><br>Akşam saatlerinde camiye gelen Erdoğan, yatsı namazını burada kıldı. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>, namaz sonrası Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu.<br><br>Erdoğan, daha sonra vatandaşların <a class='keyword' href='/mirac-kandili/' title='Miraç Kandili'>Miraç Kandili</a>'ni kutladı. Vatandaşlar <a class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>'a yoğun ilgi gösterdi.<br><br>Bu arada, kandil dolayısıyla vatandaşlar camiye yoğun ilgi gösterdi.