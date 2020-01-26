Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi ve Altunkaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya'yı İstanbul'da kabul etti. Başkan Büyükekşi ve Başkan Yardımcısı Altunkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep Futbol Kulübü'yle ilgili bilgiler verdikten sonra, üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı kulüp formasını takdim etti.VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE BULUŞTULAR

Aynı zamanda Fas İş Konseyi Başkanı olan Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte Fas'ta bulunduğu için geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısına katılamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya'yı kabulü İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. Başkan Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kulüp çalışmaları ve 'Gaziantep Tek Yürek Kampanyası' hakkında bilgiler verdi.

ERDOĞAN'A 27 NUMARALI FORMA

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi ve Başkan Yardımcısı Altunkaya, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde, 'Recep Tayyip Erdoğan' yazılı 27 numaralı Gaziantep FK formasını takdim etti. Başkan Büyükekşi ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, önümüzdeki günlerde Senegal'e yapacağı ziyaret sırasında, Senegal Cumhurbaşkanı'na hediye edilmek üzere Gaziantep Futbol Kulübü'nün Senagalli oyuncusu Papy Djilobodji'nin imzaladığı 3 numaralı formasını da takdim etti.

CUMHURBAŞKANINDAN KUTLAMA

Görüşme sonrası bir değerlendirme yapan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Yardımcımız Mahsum Altunkaya ile birlikte bizleri kabul ederek kulüp çalışmalarımızla ilgili bilgiler aldı. Fas İş Konseyi Başkanı olduğum için Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'la Fas'ta düzenlenen iş konseyi toplantısına gitmiş ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılamamıştım. Cumhurbaşkanımıza, kulübümüzün genel durumu ve yürüttüğümüz Gaziantep Tek Yürek Kampanyası ile ilgili bilgiler de verdik. Önümüzdeki günlerde Senegal'e gidecek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gaziantep FK oyuncusu Senegalli Papy Djilobodji'nin imzaladığı 3 numaralı formayı da Senegal Cumhurbaşkanı'na hediye edilmek üzere verdik. Çalışmalarımızdan dolayı bizleri kutlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her zaman bizleri destekleyeceğini ifade ederek başarılar diledi"

ALTUNKAYA: CUMHURBAŞKANIMIZ BİZLERE MORAL VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirilen görüşmeyi değerlendiren Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya'da Gaziantep FK'nın başarısı için ellerinden gelenleri yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Önümüzdeki süreçte kulübümüzü ve takımımızı daha iyi yerlere getirebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizlere moral verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

- İstanbul