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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu

NATO zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı. Açılışta ise Cumhurbaşkanı Kur'an-ı Kerim okudu. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

06.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:28

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından finanse edilen, 'nin üniversite kenti olan 'de kurulan Cambridge Merkez Camisi'nin açılışını Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Açılış esnasında Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

AVRUPA'NIN İLK ÇEVRE DOSTU CAMİSİ

30 milyon dolara yapılan ve güneş panelleriyle kaplı cami açılışında konuşan Cumhurbaşkanı, "Cambridge Camii 5 bin 272 metrekare, bin 300 kişilik kapasiteye sahip. Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir. Bu eser misafirperverliğimizi bu topraklara yaşatacak" dedi. Erdoğan açılışını yaptığı camide ise Kur'an-ı Kerim okudu.

1300 KİŞİLİK

1300 kişinin aynı anda namaz kılabildiği caminin bahçesinin tasarımında İslami geleneklere bağlı kalınırken, binanın da doğa dostu olmasına büyük önem verildi. Çoğunlukla ahşap ve mermer gibi doğal malzemelerin kullanıldığı cami, ayrıca sıfır karbon ayak izi özelliğiyle de dikkat çekiyor.

"İSLAMİ TERÖR DİYEMEZSİNİZ"

Erdoğan açılışta, "Anlamı barış olan bir dinin adını terör ile yan yana getiremezsiniz. Şu anda Türkiye DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren ülkedir. Terör ve İslam kelimelerini yan yana getiremezsiniz. İslami terör diyemezsiniz. Teröristin hepsi kötüdür, lanetlenilesi bir eylemdir. Müslüman terörist olmaz İslam'dan terörist çıkmaz. Birilerinin sürekli gündemde tutmaya çalıştıkları 'İslami terör' yaftasını kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge CamisiCumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu

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