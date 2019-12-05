Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Cambridge Merkez Cami açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"AVRUPA'NIN İLK ÇEVRE DOSTU CAMİSİ"

Diyanet teşkilatımızla birlikte projeye öncülük eden herkesi ayrıca tebrik ediyorum. Cambridge Cami 5272 metrekare, bin 300 kişilik kapasiteye sahip. Çevre hassasiyeti ile de Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir. Cambridge Cami külliyesi misafirperverliğimizi bu topraklarda yaşatacak.

Cuma günü Londra Köprüsü'ndeki saldırıda hayatını kaybedenler için ülkem adına taziyelerimi sunuyorum.

"İNSANLIK OLARAK ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

İnsanlık olarak sancılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Değerlerimiz daha önce hiç olmadığı kadar tehdit altında Irkçılık İslam düşmanlığı zehirli sarmaşık gibi yayılıyor. Savaşta bile dokunulmayacak yerlerden birisi ibadethanelerdir. Camilere ve ibadethanelere yönelik saldırılar inanılmaz boyutlara geldi. Şayet bir yerde ibadethaneler yakılıyorsa bombalanıyorsa insanlık için alarm zilleri çalıyor demektir.

"İSLAMİ TERÖR DİYEMEZSİNİZ"

Anlamı barış olan bir dinin adını terör ile yan yana getiremezsiniz. Şu anda Türkiye DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren ülkedir. Terör ve İslam kelimelerini yan yana getiremezsiniz. İslami terör diyemezsiniz. Teröristin hepsi kötüdür, lanetlenilesi bir eylemdir. Müslüman terörist olmaz İslam'dan terörist çıkmaz. Birilerinin sürekli gündemde tutmaya çalıştıkları 'İslami terör' yaftasını kabul etmiyoruz.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDAKİ AYRIMI KABUL ETMİYORUZ"

Terör örgütleri arasındaki ayrımı da kabul etmiyoruz. Teröristin hepsi kötüdür. Lanetlenesi bir eylemdir. DEAŞ'lı da olsa YPG'li de olsa aynı zihniyetin mensuplarıdır. Adı sanı ideolojisi ne olursa olsun bunların tamamı kana susamış vampirlerdir. Bizim nazarımızda Londra Köprüsü'nde sivilleri öldürenlerle FETÖ'cüler arasında ibadethanelere saldıranlar arasında hiçbir fark yoktur."