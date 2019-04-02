Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne Geldi

CUMHURBAŞKANI <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/recep-tayyip-erdogan/' title='Recep Tayyip Erdoğan'>Recep Tayyip Erdoğan</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kisikli/' title='Kısıklı'>Kısıklı</a>'daki evinden çıkarak <a class='keyword' href='/camlica/' title='Çamlıca'>Çamlıca</a> Camii'ne geld.<br><br>Erdoğan saat 20.45 sıralarında <a class='keyword' href='/kisikli/' title='Kısıklı'>Kısıklı</a>'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan'ın camide <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mirac-kandili/' title='Miraç Kandili'>Miraç Kandili</a> dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılıyor.<br><br> - İstanbul