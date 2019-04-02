02 Nisan 2019, 21:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geld.Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi.

CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geld.

Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan'ın camide Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılıyor.

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Kaynak: DHA