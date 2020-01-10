Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazını kıldı ve bir cenazeye katıldı. Erdoğan ardından yapımı devam eden Çamlıca TV kulesinde incelemelerde bulundu, yetkilerden bilgi aldı.

TURHAN VE YILDIRIM EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti. Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

BU YIL TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

İstanbul 'un simgesi olacak Çamlıca Kulesi'nin yapımı 2016 yılın Mart ayında başlandı. Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında restoran, seyir terası gibi sosyal alanlar bulunacak. Kulenin bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.