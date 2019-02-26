Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!">

<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a> NTV ekranlarında yayınlanan '<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani/' title='Cumhurbaşkanı'>Cumhurbaşkanı</a> ile Özel' programına katıldı. Bugün 65'inci yaş günü olan Erdoğan'a yayın ekibi sürpriz bir video hazırladı.</p><p><strong>DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI</strong></p><p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani/' title='Cumhurbaşkanı'>Cumhurbaşkanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/recep-tayyip-erdogan/' title='Recep Tayyip Erdoğan'>Recep Tayyip Erdoğan</a>'ın katıldığı NTV'deki '<a class='keyword' href='/cumhurbaskani/' title='Cumhurbaşkanı'>Cumhurbaşkanı</a> ile Özel' programında Erdoğan duygu dolu anlar yaşadı. NTV ekranlarında yayınlanan programın öncesinde Cumhurbaşkanı'nın yaşamından kesitler sunan bir video yayınlandı.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/26/cumhurbaskani-erdogan-canli-yayinda-duygu-dolu-11783041_873_m.jpg' title=' <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!'></figure></div><p><strong>EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ</strong></p><p>Erdoğan videonun yayını sırasında zaman zaman duygu dolu anlar yaşarken, videonun sonundaysa NTV ekibine teşekkür etti.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/26/cumhurbaskani-erdogan-canli-yayinda-duygu-dolu-11783041_7714_m.jpg' title=' <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!'></figure></div>