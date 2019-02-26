26 Şubat 2019, 23:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!

NTV ekranlarında yayınlanan Cumhurbaşkanı ile Özel programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında kendisi için hazırlanan videoyu izleyince duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV ekranlarında yayınlanan 'Cumhurbaşkanı ile Özel' programına katıldı. Bugün 65'inci yaş günü olan Erdoğan'a yayın ekibi sürpriz bir video hazırladı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı NTV'deki 'Cumhurbaşkanı ile Özel' programında Erdoğan duygu dolu anlar yaşadı. NTV ekranlarında yayınlanan programın öncesinde Cumhurbaşkanı'nın yaşamından kesitler sunan bir video yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!">

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan videonun yayını sırasında zaman zaman duygu dolu anlar yaşarken, videonun sonundaysa NTV ekibine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!">
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