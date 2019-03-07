Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı ülkemizin yaşadığı bu muazzam dönüşümün ana eksenidir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin yeniden inşası için bir şanstır." dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 24 ve TV 360 ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.AK Parti ve MHP seçmeninin ittifak oluşturup oluşturmadığı sorusu üzerine Erdoğan, "Her geçen gün bu konsolidasyon ilerliyor. İlk zamanlarda biraz sıkıntılar vardı ama şu anda günler geçtikçe, gittiğim illerde özellikle MHP'li kardeşlerimle, arkadaşlarımla partimin mensubu kardeşlerimi bir arada görüyorum. Cumhur İttifakı olarak seçime girilen yerlerde adayların tanıtımını yaparken, MHP'li aday arkadaşlarımızın da tanıtımını sahnede yapıyoruz. Bunlar güzel bir dayanışmanın ürünü." ifadelerini kullandı.Cumhur İttifakı'nı ayaküstü bir operasyonla değil, 15 Temmuz darbe girişimiyle yaptıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:"15 Temmuz olayından sonra Sayın Bahçeli'nin duruşu, 'devlet, ebed müddet' anlayışına ciddi manada sahip çıkması ve arkasından 7 Ağustos, malum 'Yenikapı Ruhu' diye inşa ettiğimiz... Onu da buradan açıklamam lazım, 7 Ağustos'a aslında Kılıçdaroğlu son akşama kadar olumsuz cevap verdi. Bunu milletim bilmiyor olabilir. Son akşam herhalde baskılara dayanamadı, geleceğini söyledi. Yenikapı Meydanı'na geldi, hayatında görmediği bir katılımı orada gördü. Milyonlar vardı. Aradan bir müddet geçtikten sonra yan çizdi, Yenikapı Ruhu'nu inkar etmeye başladı.Biz ise o günden itibaren tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dedik ve yolumuza bu şekilde devam ediyoruz. 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız' dedik. Bu işi pazara kadar değil, inşallah mezara kadar götürürüz. Çünkü, Cumhur İttifakı'nın şahs-ı manevisinde bu var. Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle bu zillet ittifakı, benim ifademle de illet ittifakı zemininde Türkiye'nin beka mücadelesini sekteye uğratma anlayışı var, biz bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Onun için bu seçim çok çok önemli. Cumhur İttifakı sadece seçim kazanmak için oluşturulmadı, bu birliktelik aslında taban tarafından benimsenmiş, uzun vadeli bir birlikteliktir. Geniş bir toplumsal tabana sahibiz. Cumhur İttifakı, ülkemizin yaşadığı bu muazzam dönüşümün bir ana eksenidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin yeniden inşası için bir şanstır, bunu da değerlendirmemiz lazım."Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleriyle mücadelede gelinen noktayı anlatırken, "Hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız ötesinde terör örgütüne tarihte görülmemiş ağır darbeler vurduk. Hem dağ kadrosu hem şehir yapılanmaları başlarını kaldıramaz hale geldi." dedi."PKK'ya katılım en düşük seviyede"Hiçbir teröriste nefes aldırılmayacağını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:"En küçük bir terör tehdidi kalmayana kadar, bütün PKK'lılar temizlenene kadar mücadelemizi durdurmadan devam ettireceğiz. Terör örgütü mensubuyken teslim olanların sayısında ciddi bir artış var. PKK'ya katılım en düşük seviyede. Terörü kaynağında yok etmek için yeni operasyonlara her zaman hazırız. Yani Suriye'den geliyorsa Suriye'de yok edeceğiz, Irak'tan geliyorsa Irak'ta yok edeceğiz. Bunu biz Iraklı dostlarımıza da söyledik. ya siz yok edin, etmediğiniz takdirde de biz oraya ineriz. Suriye'de nasıl terör koridorunu yok ettiysek, aynı şekilde yeni bazı gelişmeler olduğu anda oraya da gereğini yaparız. İşte Adana Mutabakatı denilen olay budur."Terörle mücadelede Amerika'nın "Kürtleri vurmayın" yaklaşımının yanlış olduğunu ABD Başkanı Donald Trump'a ilettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump'a söyledim, 'Sayın Başkan, burada bu ifadeleri kullandığınız sürece yanlışın içerisinde olursunuz.' Bizim mücadelemiz ve yaptığımız savaş Kürt kardeşlerimizle değil, bu terör örgütüyledir. Bu terör örgütünün içerisinde Kürtler de olabilir, Fransızlar da olabilir, Almanlar da olabilir, İngilizler de olabilir, dünyanın değişik yerlerinden malum PYD/YPG'nin içerisinde 'yabancı savaşçı' diye adını koydukları var. Bu terörle mücadeleyi verirken Kürt, Fransız, Yunanmış, Avustralya'dan gelenmiş, ayıklayacak halimiz yok. Mehmedime silah doğrultana biz de doğrulturuz. Biz burada mücadeleyi Özgür Suriye Ordusu'yla veriyoruz, Özgür Suriye Ordusu'yla beraberiz, Mehmedimiz onlarla dayanışma içinde bu mücadeleyi veriyor. Zamanında Amerika'ya şunu söyledik, 'gelin burada bu mücadeleyi sizlerle yürütelim' ama ne yazık ki Amerika bizi dinlemedi, onlarla birlikte hareket etme kararını verdi." ifadelerini kullandı."Türkiye'nin kontrolündeki yerlerde barış var"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib ve Afrin'de Rusya ile olan dayanışma neticesinde terörle mücadelenin başarılı şekilde sürdürüldüğüne işaret ederek, "Zaman zaman bazı ihtilaflar olsa da görüşmelerin neticesinde bir yere varıyoruz. Güney sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna büyük bir darbe indirdik. Bundan sonra da durum aynıdır. Cerabulus'tan Azez'e, Afrin'den Elbab'a kadar Türkiye'nin kontrolündeki yerlerde barış var, özgürlük var, demokrasi var ve 311 bin insan oralara geri döndü." şeklinde konuştu."Hiçbir FETÖ'cünün yaptığı yanına kar kalmayacak""FETÖ ile mücadeleye ilişkin" soru üzerine, FETÖ'cülerin kaçacak yer aradığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:"Bunların bir kısmı içeride bir kısmı Amerika'ya kaçtı, bir kısmı Almanya'ya kaçtı, bir kısmı daha değişik yerlerde. Samimi devlet başkanları sağ olsunlar bunları yakaladıkça bize teslim ediyor. Teslim ettikçe de yargılanıyorlar. Bunlara asla af diye bir şeyimiz söz konusu olamaz. Aldıkları cezaları yiyecekler, cezasını çektikten sonra çıkar çıkmaz, onlar ayrı bir konu. Bütün bu süreçler takipsiz bırakılamaz. İster ByLock kullanan, ister kontörlü telefon ister dumanla haberleşsinler, hiçbir FETÖ'cünün yaptığı yanına kar kalmayacak, bunun bilinmesi lazım. Milletimiz bu konuda müsterih olsun, FETÖ ile mücadele kararlılığımız sürüyor. Bukalemun kılıklıları da evelallah eninde sonunda buluyoruz, bulacağız. Devletin kurumları içerisinde hala var, silahlı kuvvetlerde, polis teşkilatında var. Mesele insan yetiştirmede, Milli Savunma Üniversitemizi kurduk, astsubay okulumuzu kurduk, bunların hepsi 5-6 yılımızı alan şey. Bütün buralardan mezun olanların hepsi genç, dinamik bu vatanın evlatları olarak yetişiyor."(Sürecek)