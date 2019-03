Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün biz 15 Temmuz'a göre her birimiyle çok daha güçlü bir kuvvetiz. Asla bunlara biz fırsat vermeyiz. İstedikleri kirli tezgahı kursunlar, bu tezgahları bunların kafasına geçiririz. Her türlü tedbirimiz var." dedi.Erdoğan, Kanal 24 ve TV 360 ortak yayınına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "Cezayı çekti bitti yok. İstihbarat örgütleri niye var. Huylu huyundan vazgeçmez." sözleri anımsatılarak "Cezalarını çekmiş bile olsalar, sonrasında yine bir girişimde bulunma ihtimallerine karşı istihbarat örgütleri onların, o isimlerin üzerinde mi olacak?" şeklindeki soruna Erdoğan, "Tabii onu anlayacağız. Cezayı çekti, bitti iş, tamam artık istediği gibi hareket etsin, böyle bir şey olmaz." yanıtını verdi.Erdoğan, "Zaten bugün bu toplumun içerisinde bu hassasiyet olmadığı takdirde birçok bedeli her an ödeyebiliriz. Şu anda bakın sadece FETÖ'ye 2017'de 31 bin 19, 2018'de 23 bin 521 operasyon düzenlendi. 2017 ve 2018 toplamında 122 bin 562 FETÖ gözaltısı yapıldı ve 34 bin 10 kişi bunlardan tutuklandı. Yani işi ne kadar yakın takip ettiğimizi söyleme açısından söylüyorum. 2019 yılında ise bugün itibarıyla 3 bin 306 FETÖ operasyonu yapıldı. Bu operasyonlar sonucunda bu yıl 7 bin 416 gözaltı ve bin 385 tutuklama işlemi gerçekleşti. Bu kadar kısa zamanda bile bunlar oldu. Takip ediyoruz, işi eğer gevşetirsek, bir rehavet söz konusu olursa bunun bedeli ağır olabilir." ifadelerini kullandı."Türkiye düşmanları bunları bağırlarına basıyorlar"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de gözaltına alınıp sorgulanan ve daha sonra adli takiple bırakılan FETÖ mensuplarının bir başka operasyonla yeniden yakalanması, bir başka FETÖ mensubunun mahkemede eşinin ismi söylendiğinde "tanımıyorum" demesine ilişkin örneklerin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:"Bunların meşhur bir tane ahlaksızı vardı. Yargı tuttu bunu adli kontrolle serbest bıraktı. Nerede bu adam? Nasıl sen bunu kalkıp da adli kontrolle serbest bırakırsın. Hem suçlu buluyorsun hem de adli kontrolle serbest bırakıyorsun. FETÖ ayağında bu. Açık söyleyeyim, Adil Öksüz. Aynı şekilde Can Dündar olayı, 5 yıla mahkumiyeti söz konusu adli kontrolle onu da serbest bırakıyorlar, bırakıldığı gün kaçıp gitti. Bu adam vatan haini. Diğeri vatan haini. Şu anda Almanya'da, şurada burada Türkiye düşmanları bunları bağırlarına basıyorlar. Bunlardan bizim bir ders çıkarmamız lazım. Aynı şekilde yine FETÖ'de malum Zaman gazetesinin başındaki adam o da öyleydi. Onunla ilgili de karar verildi ama o gece hemen kaçtı gitti. Bunları bizim artık görmemiz, bilmemiz lazım. Yani Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz.""Bu adamlar siyaset cahili"Yayında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek." şeklindeki açıklamaları ekrana getirildi. Erdoğan, bu açıklamalar işaret edilerek "Şöyle bir söylem üretiyorlar, burada acaba 15 Temmuz benzeri bir kalkışmadan mı medet umuyorlar? Çünkü sandıkta bir şey yapamadıklarını gördüler gibi konular dolaşıyor. Ciddiye alıyor musunuz bunları?" sorusuna karşılık, bunları ne ciddiye almanın ne de konuşmanın doğru olduğunu vurguladı.Bu tip söylemlerin ciddiye alınması halinde sanki "böyle bir şey varmış" havasının oluşacağına işaret eden Erdoğan, "Bu adamlar siyaset cahili. İkincisi bu adamların sırtında küfe yok, bunlar yönetim işlerini bilmezler. Bunlar bugüne kadar nereyi, neyi yönetmişler de böyle bir şeyi konuşuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin 15 Temmuz'u tersine çevirdiğini anımsatarak "Bugün biz 15 Temmuz'a göre her birimiyle çok daha güçlü bir kuvvetiz. Asla bunlara biz fırsat vermeyiz. İstedikleri kirli tezgahı kursunlar, bu tezgahları bunların kafasına geçiririz. Her türlü tedbirimiz var." diye konuştu."Yunanlıların aklı başına geldi, şimdi malum adalarda tatbikatlar yapıyorlar""Mavi Vatan-2019 Tatbikatı"na işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yunanlılar bayağı bu işten ürkmüşler. Biz size karşı yapmadık ki bunu. Biz tatbikat yapmayacak mıyız? Asker bir millet tatbikatını tabii ki denizlerinde yapacak. Tatbikat bitti, şimdi limanları dolaşıyorlar. Bu sefer de Yunanlıların aklı başına geldi, şimdi onlar da malum adalarda kendilerine göre tatbikatlar yapıyor. Bizim böyle bir korkumuz, ürküntümüz, derdimiz yok ama her an hazırlıklıyız, bunu bir defa bilmemiz lazım.Bu beyefendi de kalkıyor böyle bir şey ortaya koyuyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Şu anda en önemli kamuoyu araştırması 31 Mart, sandıklardır. Bu sandıklarda tarihinin en büyük kamuoyu araştırmasını göreceğiz. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Kayseri'de, Konya'da, Trabzon'da, Samsun'da, Malatya'da, Diyarbakır'da... 30 büyükşehrimizi kim kazanacak, 51 vilayetimizde kimler kazanacak hepsi ortaya çıkacak."30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçede seçimlerin yapılacağına işaret eden Erdoğan, bunun sonucunda gerçek tablonun ortaya çıkacağının altını çizdi."Türkiye bugün bölgesinin en önemli gücüdür"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bugün bölgesinin en önemli gücüdür. Hangi küresel mesele var ki bugün Türkiye'nin bu konudaki fikri, düşüncesi merak edilmesin? Hepsi soruyor ve ondan sonra da buna göre belli bir adım atılıyor." şeklinde konuştu.Terörle mücadeleye ilişkin 14 kırmızı, 10 mavi, 25 yeşil, 100'ü aşkın gri kategoride yer alan teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatılarak, bu başarıyı neye bağladığı sorulan Erdoğan, terör örgütü PKK ile 40 yılı aşkın süredir mücadele edildiğini ve bunun oluşturduğu kazanım, tecrübelerin bulunduğunu söyledi.Erdoğan, göreve geldiklerinde savunma sanayisinin yüzde 20'sinin yerli, yüzde 80'inin ise tamamen ithal olduğuna dikkati çekerek "Şu an savunma sanayiindeki yerli ürünlerimizin oranı yüzde 65'i, yüzde 70'i buldu. Bu bizi teknoloji olarak da güçlü bir konuma taşıdı." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:"Mesela İHA bulamıyorduk. Amerika'dan Sayın Bush'tan istediğim zaman, adam şaşırmıştı, o zaman 'Hiç olmazsa Irak'ta 48 saatliğine bunu verelim' diye talimat vermişti. Bizim şimdi 48 saat diye bir derdimiz yok. Hava müsait olduğu zaman biz her an İHA'larımızı kaldırıyoruz. O zaman zaten Amerikalılardan SİHA almak hiç mümkün değildi. Şimdi biz SİHA'mızı da yaptık ve şu anda onu da istediğimiz anda kaldırabiliyoruz. İsrail'den aldıklarımız vardı, bozulduğu zaman yaptıramıyordun, öyle bir durumdaydık, HERON'lar. Bunları artık kendimiz hallediyoruz. Şimdi daha büyüğü yapılıyor, birkaç ay içerisinde inşallah o devreye girecek."Tüm bunlarla birlikte attıkları adımların, edinilen tecrübenin terörle mücadelede gücü artırdığını, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te terör örgütünün inlerine girdiklerini belirten Erdoğan, kullanılan akıllı bombalar sayesinde vurulan bölgelerin bitirildiğini dile getirdi."Hani sen milliyetçiydin, ülkücüydün, ne oldu sana"Bu başarılarda vatandaşların desteğinin önemine vurgu yapan Erdoğan, şöyle konuştu:"Bütün bu başarının arkasında halkımızın güveni, desteği var. Ama Bay Kemal bundan rahatsız, niçin bunlarla bu mücadele veriliyor, niçin oralara gidiliyor diyor. Peki Bay Kemal bundan rahatsız olursa başka kim rahatsız? HDP rahatsız. Şimdi bugün Denizli konuşmasına bakıyorum ki Meral Hanım da bundan rahatsız. Kime karşı bu mücadeleyi biz veriyoruz, teröristlere karşı.Yoksa teröristlerin desteklemiş olduğu o partiye oy verenlerle ilgili bizim söylenmiş herhangi bir ifademiz, lafımız yok. Sana ne oluyor Meral Hanım? Hani sen milliyetçiydin, ülkücüydün, ne oldu sana? Bir anda istikametini kaybettin. Önce bir kendine gel. Zaten biz partimizi kurarken bizi de sattı bu kadın. Bir anda kayboldu. Benimle beraber partimizi kurarken belli yerlere geldi, ondan sonra Afyon'da ortadan kayboldu. Böyle birisi bu. Bunu da herkesin tanıması, bilmesi lazım. Bunlara güven olmaz, bunlarla bir yere varılmaz. Gelecek inşallah çok daha iyi olacak."(Sürecek)