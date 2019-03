Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize çoğu zaman maalesef muhalif olan belediyeler, merkezi yönetime hep takoz olmaya çalışmışlardır. Sen merkezi yönetimsin, ona takoz olunur mu? Biz onları sonra nasıl aştık? Mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onlar üzerinde yetkileri olduğu için bu yetkilerle aştık. Burada böyle bir sıkıntı inşallah olmayacak." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve 39 ilçenin belediye başkan adaylarıyla TRT ortak yayınına katılarak, soruları yanıtladı.Erdoğan, yatırımların artmasıyla beraber neticelerin de alınacağını dile getirerek, altyapıda da bazı adımların atılacağını söyledi.Kanal İstanbul, 3 katlı tüp geçit gibi projelerde taliplerin hazır olduğunu anlatan Erdoğan, "Şimdi onlar geleceği görmek istiyorlar. Seçimden sonra bunu görecekler. Görmenin yanında... Bu belediyeden kaynaklı bir şey değil. İşi o belediyeyle yapmayacak. İşi merkezi yönetimle yapacak. Dolayısıyla biz de bu adımlarda 'Hadi bakalım başlayın.' diyeceğiz. Adımları bunlarla beraber atacağız. Üzerinde duracağımız konu yatırımlar konusu. Yatırım olursa üretim olur. Yatırım olmazsa üretim olmaz. O oldu mu istihdamı getirir. Bunları bizim yakalamamız gerekir. Bay Kemal yatırımdan bahsetmeden üretimden bahsediyor. Yatırım olmazsa üretim olur mu? Önce yatırım olacak ondan sonra üretim ve üretim de istihdamı getirmiş olacak." diye konuştu.Erdoğan, istihdamı da mevsimsellikten kurtarmaları gerektiğine dikkati çekerek, yaz mevsiminin de gelmesiyle turizmde ciddi bir beklentinin oluştuğunu kaydetti.İstanbul'a yurt dışından 40, yurt içinden 6 milyon turist geldiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:"Şimdi bu dönemde hedef inşallah 50'nin üzerine çıkmak. Türkiye bu konuda patlamaya hazır bir ülke konumunda. Tarımda tarım endüstrisinde, ileri teknolojide ve savunma sanayisinde farklı gelişmeler var. Bu konuda uluslararası planda dayanışma halinde olduğumuz ülkeler var. Savunma sanayisinin ihracatı ciddi manada artıyor. Bunlarda ciddi gelişmeler oluyor. Bunlar yerel yönetimlerle olmaktan çok bizim genelde atmamız gereken adımlar. Burada tabii yereldeki arkadaşlarımıza topu atabilirsek, onları dinleme imkanımız olur.""Zeytinburnu'ndaki otopark sorununa karşın çözüm önerileri neler olacak? sorusu üzerine AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, şu değerlendirmelere bulundu:"İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle beraber önümüzdeki dönemde 9 bin 760 araçlık otoparkı hizmete alacağız. İlçenin 24 farklı noktasında. Ayrıca Zeytinburnu'nda haftanın 6 günü pazar var. Bunları sabit semt pazarı haline getirmeyi planlıyoruz. Geniş ölçekli kentsel dönüşüm planlarıyla. Bakanlıkla konuştuk. Önümüzdeki 10 yılda ilçenin kentsel dönüşümünü tamamlayacağız."Arısoy'dan sonra konuşmasını sürdüren Erdoğan, "Bakın Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla mutabık kaldık. Burası önemli. Merkezi yönetimle de burada payda bir adım atıldığı zaman netice çok çok farklı olur. Ama bu olmadı mı... Bize çoğu zaman maalesef muhalif olan belediyeler, merkezi yönetime hep takoz olmaya çalışmışlardır. Sen merkezi yönetimsin, ona takoz olunur mu? Biz onları sonra nasıl aştık? Mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onlar üzerinde yetkileri olduğu için bu yetkilerle aştık. Burada böyle bir sıkıntı inşallah olmayacak. Zeytinburnu bu sıkıntılarını süratle inşallah aşacak. Geçmişte aynı durum Esenler'de... Çünkü Esenler alan olarak büyük bir ilçemiz değil. Dolayısıyla da orada bu sıkıntıyı gidermek için kentsel dönüşümde Esenler'de bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devasa bir alanı vardı. Oturduk konuştuk. Onu belediyemize tahsis etme suretiyle orada gerçekten çok çok güzel dev bir proje hayata geçti. Bunu kendisinden dinlersek çok daha güzel netice almış oluruz diye düşünüyorum." diye konuştu.Esenler ve AvcılarBunun üzerine söz alan AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı Tevfik Göksu, "Gerçekten o arazide çalışmalarımız Millet Bahçelerimizle başladı. İlk Millet Bahçemizi açtık. Geçtiğimiz hafta da konutların temelini attık. Bakanlığımızla beraber koordine ediyoruz. Şimdi Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'nden birinin temelini atıyoruz." dedi.Göksu, ilçedeki kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgiler vererek, Esenler'in bu projelerle rahat bir nefes alacağını kaydetti.Avcılar'ın deprem riski konusu ve buna yönelik çalışmalar hakkında ise AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy değerlendirmelerde bulundu.Ulusoy, Avcılar'da deprem sonrası 20 yıllık belediyecilik anlayışıyla tahribatın daha da arttığını aktararak, belediyenin 20 yıl boyunca deprem konusunda hiçbir çalışma yapmadığını dile getirdi.İlçedeki bütün konutların fizibilitesinin hazırlanacağını ve röntgenlerinin çekileceğini aktaran Ulusoy, "Sonrasında dönüşüm olacaksa bu adasal bazda ve yatay mimaride olsun istedik. Dikey mimari değil. Avcılar'a uygun mahalle kültürünü yaşatalım diye düşünüyoruz." diye konuştu.Ulusoy, Avcılar'ın diğer mahalleleri için hazırladıkları projeleri anlatarak, turizmin önemli bir proje başlığı olacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümün yanı sıra tapu sorununun ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:"Bakıyorsun CHP'li belediyeler 'Tapunuzu vereceğiz.' diyor. Halbuki belediyenin tapu verme yetkisi yok. Tapuyu, Tapu Kadastro verir. Orası kime bağlı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığına. Burayla bir uyum olmadıktan sonra sen tapuyu nasıl veriyorsun? Her şey yalan üzerine bina edilmiş. Bizim bir defa kentsel dönüşüm ve değişimle alakalı elimizde gücümüz var. Nedir? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Tapu Kadastro. Her şey orada. Oradan esinlenerek, seçimlerden çok önce birçok çalışmalarda nerelerde böyle bir adım atacağız bakanlık da ön hazırlıklarını yaptı. Belediyelerimizde de burada bir koordinasyon halinde yürütüyoruz. Bu kentsel dönüşüm ve değişimde bir an önce vatandaş tapusunu elinde bulmalı, görmeli. Bunun adımlarını da atıyoruz. Bu akşam Sarıyer'de yaptığımız konuşmada bunu söyledim. 'Süratle buradaki kentsel dönüşüm değişimle birlikte inşallah tapular sizlere verilecek.' dedik. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza da gerekli talimatları verdik."Adalar ve KüçükçekmeceAdalar meselesinin de gündemde olduğunu dile getiren Erdoğan, Adalar'da merkezi yönetimle koordinesi olan bir belediyeciliğin olmasının gerekliliğine işaret etti.Erdoğan, Yassıada'yı yaslı ada olmaktan çıkarıp demokrasi ve özgürlükler adası haline getirdiklerini anlatarak, 3-5 ay içerisinde adanın açılışının yapılacağını söyledi.Faytonlar meselesinin de çokça gündeme geldiğini dile getiren Erdoğan, sözü AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural'a verdi.Vural ise konuşmasında Adalar'daki projelerini anlatarak, faytonlarla alakalı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşımla alakalı birimleriyle görüştükleri bilgisini verdi. Mesken alan içerisinde elektrikli faytonlarla ulaşım hizmeti verileceğini belirten Vural, sahille alakalı da çalışmaları olduğunu kaydetti.AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz ise ilçedeki otopark sorununun çözüme ilişkin gelen soru üzerine şunları söyledi:"Bu dönem içerisinde Cennet, Fevzi Çakmak, Sultan Murat, Tevfikbey ve Halkalı mahallerinde toplam 7 noktada 5 bin 600 araç kapasiteli otopark üretmiş olduk. Yeni dönemimizde de 6 bin 500 araç kapasiteli otopark planlıyoruz. Ayrıca büyükşehirimizin 11 bin araç kapasiteli bir projesi olacak. Bunu inşallah ilçe ve büyükşehir uyumunu bozmadan ilçeye taşıyacağız. Ayrıca ada bazındaki dönüşümleri özendirerek ve bu noktada şu anda bazı sözleşmeleri yapılmış olan kentsel dönüşüm hareketliliğini hızlandırarak otopark sorununu çözmek istiyoruz."(Sürecek)