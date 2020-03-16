Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek
Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çarşamba günü koronavirüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında eşgüdüm toplantısı yapılacağını duyurdu.
İletişim Başkanı Altun, ''Cumhurbaşkanımız, çarşamba günü koronavirüsle mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek" açıklamasını yaptı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın çarşamba günü başkanlık edeceği yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesindeki kapsamlı eşgüdüm toplantısının ardından millet-devlet birlikteliğiyle atılması gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.
TÜRKİYE'DEKİ VAKA SAYISI 47'YE YÜKSELDİ
Akşam saatlerinde Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Daha sonra açıklayacağım" dediği koronavirüs vaka sayısını sosyal medyadan duyurdu.VAKA SAYISI 47'YE YÜKSELDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım" ifadelerine yer verdi.
BAKAN KOCA, VAKALARIN KAYNAĞINI DA AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 47 kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs vakalarını kaynağını da açıkladı. Koca önceki gün yaptığı açıklamada vakaların 7'sinin Avrupa'dan 3'ünün Amerika'dan geldiğini duyurmuştu. Bakan'ın vakaların 47 olduğunu duyurduğu açıklamasında ise 29 yeni hastanın doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temas olduğunu, 3'ünün de umreden döndüğünü açıkladı.