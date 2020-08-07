Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çatladıkapı Sosyal Tesisleri’nden vatandaşları selamladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'teki Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nden vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Erdoğan daha sonra Fatih'teki Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne geçti.

Burada öğle yemeği yiyen Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösteren vatandaşları selamlayarak buradan ayrıldı.