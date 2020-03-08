Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçını aracından takip etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracıyla seyir halindeyken, Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçının son anlarını takip etti.
08.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracıyla seyir halindeyken, Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçının son anlarını takip etti.
Bugün hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracıyla ilk sürüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, berberinde araçta bulunanlara Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçının detaylarını sordu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Altun görüntüleri, "Cumhurbaşkanımız Rizespor-Alanyaspor maçının son anlarını takip etmeyi de ihmal etmedi" ifadeleriyle paylaştı.
Görüntüde Erdoğan'ın, "Kimin maçı" sorusuna araçtakiler, "Rize'nin maçı var efendim" cevabı verildi. Araçtakiler Erdoğan'a, maçın skorunun 1-1 olduğunu ve uzatma dakikalarının oynandığını ifade etti, Erdoğan ise "Yok ya" tepkisini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüleri sosyal medyada çok tıklananlar arasında yer alıyor.
(İHA)
Bugün hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracıyla ilk sürüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, berberinde araçta bulunanlara Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçının detaylarını sordu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Altun görüntüleri, "Cumhurbaşkanımız Rizespor-Alanyaspor maçının son anlarını takip etmeyi de ihmal etmedi" ifadeleriyle paylaştı.
Görüntüde Erdoğan'ın, "Kimin maçı" sorusuna araçtakiler, "Rize'nin maçı var efendim" cevabı verildi. Araçtakiler Erdoğan'a, maçın skorunun 1-1 olduğunu ve uzatma dakikalarının oynandığını ifade etti, Erdoğan ise "Yok ya" tepkisini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüleri sosyal medyada çok tıklananlar arasında yer alıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Rizespor, Güncel
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