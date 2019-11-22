Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (2)

'REHAVETE KAPILMA HAKKIMIZ YOK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi'nin açılışının ardından partisinin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti binasının balkonundan kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin aldığı yüzde 39'luk oy oranını hatırlattı. Erdoğan, "İzmir'e, Büyükşehir Belediyesi vasıtasıyla getirmek istediğimiz hizmetler için bu oran yeterli olmadı. Kardeşlerim, bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma hele hele vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Siyasette daima hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin anlayışıyla hareket eden bir hareketiz. Nefsimizi sineye çekiyor, eksiklerimizi yanlışlarımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Kardeşlerim, bugünlere sürekli kendimizi yenileyerek, geliştirerek geldik. Rehavete kapılma hakkımız yoktur. Herkes yorulsa bizim böyle bir lüksümüz olamaz. Herkes kızsa darılsa gücense bile biz bu şekilde asla davranamayız" dedi.

'ARAMIZDAKİ SARSILMAZ BAĞI ANLAYAMADILAR'

AK Parti'yi geçmişin kalıplarıyla tanımlamaya çalışanların yanıldığını belirten Erdoğan, "Biz 'Aşk ile çalışan yorulmaz' diyerek bu yolda yürüdük. Siyaseti ikbal kapısı olarak değil mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimize hizmet vesilesi olarak görüyoruz. Tüm kardeşlerimize hizmet etme sorumluluğumuz var. Unutmayın; milyonlar Türkiye'den bunu bekliyor. Milyonlar sizden, bizden bunu bekliyor. Mazlumlar, mağdurlar sizden, bizden bunu bekliyor. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturmak için milletimize söz verdik. Bu hareketi günlük siyasetin kavramlarına hapsetmeye çalışanlar hayal kırıklığı yaşıyorlar. AK Parti'yi geçmişin kalıplarıyla tanımlamaya çalışanlar yanıldılar. Kavgayı çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler, bizim aramızdaki şu muhabbeti, sarsılmaz bağı bir türlü anlayamadılar. Bizim gözümüzde tüm makamlar, unvanlar geçicidir, fanidir. Milletimizin kendisine hizmet etmemiz için bize verdiği emanettir. İşte bu ana muhalefet, bu CHP bunların farkında değil" diye konuştu.

'BUNLAR EDEPSİZ'

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e Genel Kurul'da "Bu kadına haddini bildiriniz" dediğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunlar özellikle lafı geldiğinde hanım kardeşlerimize saygı gösterdiklerini söylerler. Yalan. İşte parlamentoda Grup Başkan Vekilimiz Özlem kardeşimize ne yaptıklarını izlediniz değil mi? Gördünüz değil mi? İfadeye bak 'Ulan şu kadını susturun'. Şimdi ben buradan sesleniyorum CHP'ye gönül veren hanım kardeşlerime sesleniyorum. 'Ulan şu kadını susturun', böyle bir ifade kullanılabilir mi? İşte bunu kullanıyorlar. Ben ne dedim? Bunlar edepsiz, bunlar ahlaksız. Bir hanımefendiye bu ifadeyi kullanacak kadar edepsiz, ahlaksız. Bunlar bu parlamentoda 50 civarında kadın milletvekili olan AK Parti'nin bu duruşunu hazmedemiyorlar. Bunlara göre kadın ne olmalı? Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı. Kadın bahçıvan olsun; tarlada, bahçede, oralarda domates toplasın, biber toplasın. Karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Özlem hanım bir hukukçu, hazmedemiyorlar. Bunların içinde mühendis arkadaşlarımız var, doktorlar var, hazmedemiyorlar. Onlar istese de istemese de inşallah AK Parti'nin kadınları, bunları aşa aşa iktidara yürüyorlar."

'EN KÜÇÜK REHAVETE FIRSAT VEREMEYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kongre sürecine girdiğini hatırlatarak, teşkilatların yenilenmesi çağrısı yaptı. Erdoğan, "Kardeşlerim, ülke genelinde 31 Mart seçim sonuçları için değerlendirmelerimizi samimiyetle yaptık, yapıyoruz. Güçlü ve zayıf yanlarımızı tartarak, eksiklerimizi gidererek, partimizi çok daha güçlü şekilde geleceğe taşımanın gayreti içindeyiz. Kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiğimiz, partimizi yenilediğimiz taze bir ruhla yeni bir heyecanla yola revan olduğumuz farklı bir görev olacaktır. İzmir bu sesi verecek mi? Kongrelerimizde ortaya çıkacak yeni teşkilat yapılanmamız 2023- 2024 başarılarımızda kilit rol oynayacaktır. Bulunduğunuz yerlerin Ömer'lerini, Hatice'lerini bulun çıkarın. Güçlü kadrolarla geleceğe yürüyelim. Bunun için en küçük rehavete, ihmale, hataya fırsat veremeyiz. Tıpkı bir kuyumcu titizliğiyle adeta kılı kırk yararak çalışıyoruz. Şiddete ve teröre bulaşmadığı sürece her türlü görüşün başımızın üzerinde yeri var" dedi.

'ESED'E ADAMLARINI NİYE GÖNDERDİN?'

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunarak, "Terörün inine girdik mi? Teröristleri adım tadım takip ediyor muyuz? Artık kaçacak delik arıyorlar. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. İzmir size sesleniyorum. Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile bizim sınırlarımızı taciz eden teröristlere hadlerini bildirdik mi? Şimdi o terör koridorunu yapamadılar. Bay Kemal ne dedi? 'Bizim Suriye'de ne işimiz var?' Bay Kemal bizim Suriye'de işimiz var ya da yok da senin oralarda ne işin var? Esed'e adamlarını niye gönderdin? Bütün bunları söylerken bakıyorsun PYD/YPG bu örgütlerle bay Kemal iş tutuyor. HDP, PKK'nın desteği ile orada değil mi? Onlarla birlikte Ankara, İstanbul'a neden yürüyorsun? Bir gün çık da 'Bu PKK terör örgütüdür' de. Duydunuz mu? Demedi, diyemez. Çünkü ürkektir, korkaktır, pısırıktır ve yalancıdır" diye konuştu.

'İSPAT EDEMEZSEN ÇEK GİT'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde CHP'li bir isimle görüştüğü iddialarıyla ilgili Erdoğan, "Son günlerde tutturdu, güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. 'Öyle bir görüşme olmadı' dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana. Eğer yiğitsen, bunu Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin ettin, edemezsen çek git; ama yapamaz. Bugüne kadar ben bunu çok denedim. Hepsi birbirini bulmuş. O gazetenin köşe yazarı da bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan" dedi.

'28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİN HORTLATILMASINA İZİN VERMEYİZ'

Türkiye'nin kendi iç kavgalarıyla kavrulan ülke haline getirilmesine izin vermeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizi kuruluşundan 10 yıllar sonra demokrasiyle taçlandırmak, hamdolsun bize nasip oldu. Sadece eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, turizmde değil hak ve özgürlükler konusunda da ülkemizi farklı noktalara taşıdık. Milli iradeyi hakim kıldık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile en büyük yönetim reformunu başarıyla gerçekleştirdik. Haksızlığa, hukuksuzluğa maruz kalmış bir kadro olarak ayrımcılığa müsaade etmedik. Bölgesel milliyetçilik, ırka dayalı milliyetçilik yok bizde. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Abaza, Boşnak ayrımı yok. Biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. 40 yıllık siyasi hayatımızın hiçbir döneminde inancına, dünya görüşüne karışmadık. Kılık kıyafetinden dolayı hiçbir şekilde dışlamadık, ötekileştirmedik. Üniversite kapılarında başörtüsünden dolayı uygulanan zulümlere biz son verdik. Kat sayı olarak devlet kurumlarında kadınlara başörtüsüyle çalışabilme serbestisini biz getirdik. Eski Türkiye özlemiyle yanan, tutuşan bazı çevrelerin çeşitli kışkırtmalarına şahit oluyoruz. Başörtülü 2 kız yolda yürürken biri, bir çılgınlık yapıyor, başörtülü kızlarımıza saldırıyor. Bir araştırıyoruz, maalesef aynı zihniyet altından çıkıyor. Milletin inancıyla milletin değerleriyle insanımızın tarihiyle kültürüyle kavgalı bir kesimin tekrar eski alışkanlıklarına döndüğünü görüyoruz. Sözlü ve fiili şiddete dayanan bu provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız. Hiç kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına izin vermeyiz. Yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yok. Emniyet ve yargı kurumlarımız nefret suçlarıyla ilgili anında gereken adımları atacak. Ne kadar kışkırtırlarsa kışkırtsınlar, Türkiye'yi kendi iç kavgalarıyla kavrulan bir ülke haline getiremeyecekler."

Nevra UÇKAÇ/İZMİR,