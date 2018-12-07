Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenaze Törenine Katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 91 yaşında vefat eden Kasımpaşa
'dan komşusu ve aile dostu Kadir Turgut'un cenaze törenine katıldı.
Turgut için Üsküdar
'daki Şakirin Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın yanı sıra Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, AK Parti İstanbul
İl Başkanı Bayram Şenocak
, Fatih
Belediye Başkanı Hasan Suver
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan
da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Turgut'un oğlu Ali Turgut
ile aile yakınlarına başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabutun başında da cemaate hitap etti.
Turgut'un bir süredir rahatsızlığının bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim tabii gerçekten hem bir dava arkadaşım oldu hem yol arkadaşım oldu. Aramızdaki yaş farklılığı filan dava ve yol arkadaşı olmaktan bizi alıkoymadı. Böyle bir durumumuz onunla söz konusu oldu. Tabii Rabb'im inşallah cennetinde bizi birlikte haşreylesin. Rabb'im inşallah bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın." ifadelerini kullandı.
Kendisinden helallik dilediğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"Allah yar, yardımcımız olsun. Rabb'im taksiratımızı hasenata tebdil eylesin. Gerek ailesine gerekse tüm yakınlarına ben de başsağlığı diliyorum. Görünen o, ne lahza ileri ne bir lahza geri gitmiyor. Kimse ben şöyle güçlüyüm, böyle güçlüyüm, makam sahibiyim, şöyle param pulum var diye herhangi bir güce sığınmasın, böyle bir havanın içine de girmesin. Zira o an geldi mi emanet sahibi mutlak olan Rabb'imize teslim ediliyor. Ondan sonra da işte biraz sonra defnedeceğimiz yer belli. Oraya gidiyor. Burada da az önce Hoca Efendinin ifade ettiği gibi 'Er kişi niyetine' deniyor. Ne cumhurbaşkanı niyetine ne trilyarder niyetine denmiyor. Dolayısıyla bunların hiçbirinin bize faydası yok. Eğer bu kubbede hoş bir sada bırakabilirsek ne mutlu bizlere. Eğer bu kubbede hoş bir sada bırakamazsak vay halimize. Onun için birliğimiz, beraberliğimiz çok çok önemli. Kardeşliğimiz çok çok önemli. Hele hele bu dönemlerde, 7 düvelin Müslümanlara saldırdığı böyle bir dönemde. Yine Sevgili Peygamberimizin de ifadesiyle en büyük vaaz burada, nasihat burada. Eğer buraya bakıp nasihati alabiliyorsak, bu bizim için meviza olabiliyorsa ne mutlu bize. Aksi takdirde vay halimize."
Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, tabuta omuz verdi.
Kasımpaşa,Cumhurbaşkanı
07 Aralık 2018 Cuma 16:50