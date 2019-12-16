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Cumhurbaşkanı erdoğan cenevre'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'ye geldi.

16.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:18
Erdoğan 'de
İsviçre (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cenevre Havalimanı'nda, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi ve İsviçre Temsilcisi Murat Şahin ile diğer yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı erdoğan cenevre'de

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Cenevre, Güncel

Kaynak: DHA


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