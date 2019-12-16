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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı

Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cenevre Havalimanı'nda kalabalık bir topluluk karşıladı. Tezahüratlar ve Türk bayraklarıyla Erdoğan'ı selamlayan vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirdi.

16.12.2019 20:35 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere 'ye gitti.

KALABALIK BİR HEYET KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cenevre Havalimanı'nda, 'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi ve İsviçre Temsilcisi Murat Şahin ile diğer yetkililer karşıladı.

TEZAHÜRATLI VE BAYRAKLI KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de gerçekleştirilen karşılama töreninin ardından kalacağı otele geçti. Erdoğan bu sırada çevrede toplanan Türklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar Erdoğan'ı tezahüratlar ve Türk bayraklarıyla karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Cenevre, Dünya

Kaynak: DHA


Dünya

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