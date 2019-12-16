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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENEVRE'YE GİTTİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nun Cenevre'de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye gitti.

16.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:17CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENEVRE'YE GİTTİ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nun 'de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere 'ye gitti.

Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre'ye gitti. Erdoğan sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı, Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan'ı burada protokol üyeleri karşıladı. Erdoğan buradan İsviçre'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyunun havalimanına girişi

-Protokol üyeleri ile tokalaşması

-Detaylar


- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İsviçre, Cenevre, Güncel

Kaynak: DHA

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