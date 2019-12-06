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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren'in ailesiyle görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in anne ve babası ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

06.12.2019 18:31 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:31Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren'in ailesiyle görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in anne ve babası ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede Ceren Özdemir'in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etmiş, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" denildi.



Recep Tayyip Erdoğan, Ceren Özdemir, Ordu, Politika

Kaynak: DHA

Politika

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