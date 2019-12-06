Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren'in ailesiyle görüştü - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren'in ailesiyle görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in anne ve babası ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

06.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:39Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren'in ailesiyle görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in anne ve babası ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede Ceren Özdemir'in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etmiş, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" denildi.

ANKARA, -



Recep Tayyip Erdoğan, Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:03 Alzheimer hastası kadın evinde çıkan yangında öldü - Haber
19:02 Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu - Haber
19:01 Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (8) - Haber
19:00 Çelik: (ARD'nin yayını) "Atatürk'e dönük çirkin yayını en şiddetli şekilde kınıyor, kabul edilemez... - Haber
18:57 Çamur, engellilerin ellerinde sanat eserine dönüşüyor - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
17:45 Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap - Haber
17:44 Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık - Haber
17:13 Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim - Haber
16:44 Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı - Haber
6.12.2019 19:05:58