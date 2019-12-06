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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in ailesini arayarak taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.

06.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:10Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in ailesini arayarak taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti. Görüşmede, Ceren Özdemir'in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
(İlker Turak/iİHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Yılmaz Özdemir, Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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