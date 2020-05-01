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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne video konferansla bağlanarak hastalarla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla video konferans yöntemiyle görüştü.

01.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:36
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla video konferans yöntemiyle görüştü.
Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağlanarak, hastalar ile video konferansla görüştüğü belirtildi.
Görüşmeyi Tarabya'daki Huber Köşkü'nden gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne video konferansla bağlanarak hastalarla görüştü

Kaynak: AA

Etiketler: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa, Güncel, Haber

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