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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi.

26.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:15Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tebbun ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi. Erdoğan ve Tebbun baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşıyla anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cezayir ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik ediyor.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Abdülmecid, Cezayir, Güncel

Kaynak: İHA

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