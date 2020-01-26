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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

26.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:00Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de resmi karşılama töreninin ardından Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, Cezayir Milli Marşı'nın dinlenmesinin ardından anıta çelenk bırakıp dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik ediyor. - CEZAYİR

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Politika

Kaynak: İHA

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26.01.2020 16:28:38