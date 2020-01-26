Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı (2) - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir temasları kapsamında Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı.

26.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:46
Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Şehitler Abidesi'ne geçti.
Abideye çelenk bırakan Erdoğan, Cezayir Milli Marşı'nın dinlenmesinin ardından şehitler için dua etti.
Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Cezayir, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:54  Van'da karla mücadele; Rus yapımı kar toplama aracı 'Amkodor 37' kullanıldı
17:53  Taksim'de alkol komasına girdiği iddia edilen genç hastaneye kaldırıldı
17:53  Muğla güleda'nın ölmeden önceki ifadesi yürek burktu
17:50  Polis, 3 bin kişinin gözünü inceleyip, maskeli silahlı soyguncuyu yakaladı
17:50  Malatya'da deprem seferberliği
26.01.2020 18:00:53