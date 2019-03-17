Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li başkan adayının sözlerine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP
'li başkan adayının sözlerine cevap verdiCumhurbaşkanı Erdoğan : "'Erdoğan en çok beni severdi' diyormuş. ya nereden çıktı bu iş? O zaman Anavatan Partiliydi. Şimdi CHP'li. Bunlar bukalemun gibi"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, CHP Zeytinburnu
Belediye Başkan Adayı Adil Emecan
'ın "Tayyip Bey'in İstanbul
'da en çok sevdiği belediye başkanlarından biri bendim" ifadelerine cevap verdi. Erdoğan konuşmasında, "O zaman Anavatan Partiliydi. Şimdi CHP'li. Bunlar bukalemun gibi" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi
Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Adil Emecan, seçmenle buluştuğu bir toplantıda, "Ben Zeytinburnu'nda başkanken İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nde Tayyip Bey vardı. Tayyip Bey'in İstanbul'da en çok sevdiği belediye başkanlarından biri bendim" şeklinde konuştu. AK Parti
Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde CHP'li belediye başkan adayının sözlerine cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zeytinburnu'nda Ömer kardeşimizin karşısına CHP'den bir aday çıkmış. Benimle ilgili de bir şeyler söylüyor. 'Erdoğan en çok beni severdi' diyormuş. ya nereden çıktı bu iş? O zaman Anavatan Partiliydi. Şimdi CHP'li. Bunlar bukalemun gibi. Duruş çok önemli. Zaten beyefendinin eşi de şu an CHP'den milletvekili. Bunlardan buraya hizmet olur mu?" diye konuştu.
Zeytinburnu, Cumhuriyet Halk Partisi, Genel
Kaynak: İHA