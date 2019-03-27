Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Altay'ın Sözlerine Sert Tepki Gösterdi: Hesabını Soracağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında, Hüsamettin Cindoruk ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözlerine cevap verdi. Erdoğan, "Kendisine seçimlerden sonra hukuk önünde hesabını soracağım. Biz bunların tehditlerine aldırış edecek değiliz." dedi.

"BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Erdoğan, ''Ortaklaşa bir tehdit dili. Cindoruk bunun bedelini ödeyecek. Her ne kadar hukukçu oluğunu söylüyorsa bedelini ödeyecek. Öbürü (Engin Altay) ismini anmayayım. Eğer biz yargıyı iyi çalıştırmazsak bunlara nerede meydanı boş bırakırsak saldıracaklar. Bunlara cevap vermeyi dahi lüzumsuz görüyorum. Kendisine seçimlerden sonra hukuk önünde hesabını soracağım. Biz bunların tehditlerine aldırış edecek değiliz.'' ifadelerini kullandı.

İŞTE ALTAY'IN ERDOĞAN VE BAHÇELİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Altay katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında "Kararsızların yüzde 80'i kesinlikle Cumhur ittifakı diye adlandırılan kambur ittifakının adaylarına oy vermeyecekler. Başka partilere de verebilirler. Saadeti var bunun, Vatan partisi var, Millet İttifakı var, falan filan. Ama millet bu korku iklimi içerisinde, çok korkutursanız ne yapar hücreye girince kimse görmüyor, bir Allah bir kendisi, basacak intikamını öyle alacak. 31 Mart'ta bütün yaşananlar, siyasi tablo ortada, ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız, Erdoğan'dan ve Bahçeli'den bay dumur ile bay kamburdan hücrede bunun hesabını soracaklar. Benim aklımla alay etme diyecekler" ifadelerini kullandı.

"KAYBETME KORKUSU, OLAN AKILLARINI BAŞLARINDAN ALDI"

Altay, ayrıca Twitter üzerinden söz konusu programın videosunu paylaşarak şu yorumda bulundu: "BU KADARINA PES! Halk dilinde oy verme kabinin bir diğer adı hucredir. Kaybetme korkusu, olan akıllarını da başlarından aldı. Oy hücresinden cezaevi anlamı çıkarmak olsa olsa yandaş basın ve trollerin zekası ile mümkündür."