Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin Hereke ilçesinde yaptığı konuşmada CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "İzmir sular altında! İzmir AK Partili belediyeciliğini görmedi, hep sizde. Rezil ettiniz İzmir'i" ifadelerini kullandı.

27.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nin ilçesinde vatandaşlara hitap etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SSK'yı batıran bu değil mi? Bunların yandaşı olan medya hiçbir zaman bunun hesabını sormadı. Niye? İdeolojik. Biz şehir hastanelerini yaptık. Şimdi bu hastaneler de onları çıldırtıyor. Diyor ki, bu kadar büyük hastanelere ne gerek vardı. Ne demiş Kanuni, o devlet-i aliyeyi Osmaniye'yi bir sağlıklı nefese feda etmeyi göze almış. Biz böyle bir ecdadın torunuyuz, sen ne anlarsın insan kadrini bilmekten." ifadelerini kullandı.

"İZMİR'İ REZİL ETTİNİZ"

CHP yönetiminin 'i yönetemediğini belirten Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Burada yol arkadaşım Binali Bey, 6 bin kilometreden aldık bölünmüş yolları, nereye çıkardık? 26-27 bin kilometreye çıkardık. Şimdi bu yollardan gayet huzurlu gidiyorsunuz değil mi? Kendisi İzmir milletvekili. İzmir milletvekili şu anda 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e gidiyoruz değil mi? İzmir'e böyle bir şey yaptınız teşekkür ederiz demiyor. İzmir sular altında! Utanmazsa İstanbul'un kanalizasyon işini de siz yapın diyecek. İzmir AK Partili belediyeciliğini görmedi, hep sizde. Rezil ettiniz İzmir'i.

Cumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul resti: İsteseniz de istemeseniz de yapacağız

Erdoğan HerekeErdoğan Hereke'de CHP'ye yüklendi: CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz!

Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Hereke, İzmir, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

20:04   Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının 11'leri belli oldu - Haberler
19:57   Mars'a 2020'de gitmeye hazırlanan Çin taşıyıcı füzesini başarıyla fırlattı - Haberler
19:42   Başkent'te korkutan otobüs yangını - Haberler
19:33   Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısında korkutan yangın - Haberler
19:28   Başkan Aktaş: "Bursa otomotiv üssü olacak" - Haberler
19:14   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! - Haberler
18:48   Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur - Haberler
18:22   Patronunu öldürdükten sonra arabasını çalan çocuk çobanın ifadeleri kan dondurdu: Babam araba aldı, yarın gezelim - Haberler
15:50   Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Haberler
27.12.2019 20:22:02