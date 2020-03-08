Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor.
08.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor. Ne israfı? Hayatınızda sizin böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı?"
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor.
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, TEM Otoyolu, Güncel
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