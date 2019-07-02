02.07.2019 11:48
Haberler » Güncel » Haber

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'dePEKİN - Japonya temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'e geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
PEKİN - Japonya temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Çin'e geldi.
Çin'in başkenti Pekin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pekin Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li ile öteki yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Şi, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.
Çin ziyareti sırasında bölgesel ve uluslararası gündemdeki konuların ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik ediyor.- Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti , Cumhurbaşkanı , Japonya , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:53 AB liderleri müzakereler için tekrar bir arada
12:52 Başkent'te şeffaf yönetim
12:52 Telefonla konuşurken kapkaça uğradı
12:52 İskenderun'da Kabotaj Bayramı şenliği
12:52 TBMM Başkanı Şentop'un Rusya'daki temasları
12:52 SOSYAL MEDYADA SURİYELİ PROVOKASYONUNA 2. OPERASYON
12:51 Emekli-Sen'den Madımak açıklaması