Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin ile ilişkilerimiz daha farklı şekilde gelişecek

Erdoğan, "Bu toplantıda Türkiye ve Çin ile ilişkileri her alanda ele alma fırsatımız olacak. İnanıyorum ki bu toplantının ardından ikili ilişkilerimiz daha farklı şekilde gelişmeye devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle dün İstanbul 'da gerçekleştirdiği toplantıda Çin ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Basın toplantısında CRI Türk muhabirinin "Çin ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı. Erdoğan, Türkiye ve Çin arasındaki yakın temasa vurgu yaparak " Asya Zirvesi'nde Sayın Xi Jinping ile ikili görüşme yaptık ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldık. Biliyorsunuz, Osaka'da G20 Zirvesi var. G20 Zirvesi'nden sonra 2 Temmuz 'da Sayın Xi Jinping ile Çin'de bir çalışma toplantımız olacak. Bu toplantıda Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti ilişkilerini her alanda ele alma fırsatımız olacak. İnanıyorum ki, bu toplantıdan sonra özellikle ikili ilişkilerimiz çok daha farklı bir şekilde gelişmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.