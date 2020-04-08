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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü

Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Görüşmede iki lider, koronavirüs ile mücadelede iş birliği konularını ele aldı.

08.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:22

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.

GÖRÜŞMENİN KONUSU KORONAVİRÜS

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Şi görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü

TÜRKİYE VE ÇİN'DE SON DURUM

Koronavirüs dünyada ilk olarak 12 Aralık'ta Çin Vuhan kentinde ortaya çıktı. Salgın kısa sürede Çin'e yayılırken bugüne kadar 82 bin kişiye bulaştı 3 bin 400'e yakın insanın da ölümüne neden oldu. Koronavirüs Türkiye'de ise ilk defa 11 Mart'ta tespit edildi. Geride kalan yaklaşık bir aylık süreçte vaka sayısı 34 bin 109'a yükselirken 725 kişi de hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Şi Cinping, Politika, Güncel

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Haberler ›› Politika ››Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü - Haberler

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