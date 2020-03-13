CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI İÇİN HZ ALİ CAMİİNE GELDİ 1
(Tür: İstanbul)
13.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:01
(Tür: İstanbul )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI İÇİN HZ ALİ CAMİİNE GELDİ 1
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