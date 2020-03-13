CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI İÇİN HZ. ALİ CAMİİ'NDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi.
13.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar 'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi.Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde camiye geldi. Özel kıyafetler giyen ekipler caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıkarak cuma namazı için camiye geldi.Görüntü Dökümü: ---------------------Ekiplerin görüntüsü-Dezenfekte çalışmaları-Korumaların görüntüsü
-Erdoğan'ın gelişi- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Üsküdar, Güncel
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