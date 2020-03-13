Menü
Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı için Hz. Ali Camii'nde - Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı için Hz. Ali Camii'nde

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi.

13.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı için Hz. Ali Camii'nde
CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar 'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi.

Özel kıyafetler giyen Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıkarak cuma namazı için camiye geldi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Üsküdar, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor Güncel
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı