Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı için Hz. Ali Camii'nde
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi.
13.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:12
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar 'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi.
Özel kıyafetler giyen Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıkarak cuma namazı için camiye geldi.- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Üsküdar, Güncel
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