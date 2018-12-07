Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası vatandaşlarla fotoğraf çektirdi

07 Aralık 2018 Cuma 15:07



07 Aralık 2018 Cuma 15:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası vatandaşlarla fotoğraf çektirdiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan namaz sonrası, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hz. Ali Camii'nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti. Cami çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularının cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ayrılmak üzere aracına bindi. Camiye gelen çok sayıda vatandaş ise cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracını durdurarak fotoğraf çektirmek istedi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraf çektirdi. Ardında ise Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'na gitmek üzere camiden ayrıldı.