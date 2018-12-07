Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazı Sonrası Vatandaşlarla Fotoğraf Çektirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, cuma namazını Üsküdar
'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a Hz. Ali Camii'nde Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
eşlik etti. Cami çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Erdoğan, daha sonra ayrılmak üzere aracına bindi. Camiye gelen çok sayıda vatandaş ise Cumhurbaşkanı'nın aracını durdurarak fotoğraf çektirmek istedi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirdi. Ardından ise Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'na gitmek üzere camiden ayrıldı. - İSTANBUL
Üsküdar,Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan
07 Aralık 2018 Cuma 15:13