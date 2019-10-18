Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Dolmabahçe'de bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

(Oğuzcan Yazar/İHA)

Kaynak: İHA