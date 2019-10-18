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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı.

18.10.2019 14:05Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Dolmabahçe'de bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
(Oğuzcan Yazar/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Güncel

Kaynak: İHA

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