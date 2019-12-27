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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Gebze'de kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kıldı.

27.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kocaeli'nin ilçesinde kıldı.
Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Gebze Alaettin Kurt Stadı'na geldi.
Daha sonra burada kendisini bekleyen otobüse geçen Erdoğan, cuma namazını kılmak için Gebze Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne gelişinde vatandaşları selamladı.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, cami çevresinde bekleyen vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Murat Kurum, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının yapılacağı Bilişim Vadisi'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Gebze'de kıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Gebze, Güncel

Kaynak: AA


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