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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.

13.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından camiden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Genel

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