Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.
13.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından camiden ayrıldı.
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından camiden ayrıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Genel
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