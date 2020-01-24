Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

24.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:49
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını 'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"ne katılmasının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cuma namazını köşkün yerleşke girişindeki Kerem Aydınlar Camisi'nde kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili İbrahim Kalın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı ve eski Gençlik ve Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
Namazın ardından cemaatle selamlaşan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

Kerem Aydınlar Camisi, Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:39  ERDOĞAN, MERKEL İLE GÖRÜŞÜYOR
15:38  Muhammed'in ölümünü araştırması için özel ekip görevlendirildi
15:38  KAĞITHANE'DE VATANDAŞLAR ARAZİ ARACIYLA, ÇEKİCİYİ ÇEKTİLER
15:38  ABD'nin Houston kentinde patlama
15:38  Poliklinik girişindeki cam tavan kar nedeniyle çöktü, 9 yaralı-2
24.01.2020 15:42:10