Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Pendik'te Kıldı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pendik'teki Hacı Hasan Büyük Yılmaz Camisi'nde kıldı.Erdoğan, AK Parti'nin Çamçeşme Mahallesi'nde düzenlenen Pendik mitinginin ardından Hacı Hasan Büyük Yılmaz Camisi'ne gitti.Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bugün Tuzla ve Pendik mitinglerini yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:"Şimdi Maltepe'de bir ilçe mitingimiz var. Ardından 5 ilçeye daha ulaşacağız ve bu günü Sarıyer'le noktalayacağız. Yarın yine İstanbul'da 6 ilçede mitinglerimiz var. Bu şekilde noktalayıp artık pazar günü çok büyük bir anketi inşallah milletimiz sandıklarda yapacak. Temennimiz odur ki milletimizin, ülkemizin refahı için inşallah güzel bir neticeyle, herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden seçimlerimizi tamamlamış oluruz. Bu demokratik mücadele, maalesef meşruiyet dışı her ne kadar atılan bazı adımlar varsa da milletimizin vereceği cevapla bunlar da yoluna girmiş olur.""Sizin için İstanbul'un ayrı bir önemi var değil mi?" sorusuna Erdoğan, "İstanbul, Ankara, İzmir... Buralar tabii çok çok önemli. Milletimiz de bunun idraki içinde. Toplam 30 büyükşehir, bunlar önem arz ediyor. Buralardan gelecek netice de tabii Türkiye'deki yapılan bu seçimin kaderi üzerinde de çok çok etkin. Yani yüzde 80-85 gibi biliyorsunuz bir oy buralarda yatıyor. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacak diyorum." karşılığını verdi.