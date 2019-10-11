Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazını üsküdar'da kıldı

Cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazını üsküdar'da kıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kıldı.

11.10.2019 14:02Cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazını üsküdar'da kıldı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na giderek, burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Cuma namazını kılmak üzere Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'ne gitti. Cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. Erdoğan daha sonra, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü için Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Görüntü Dökümü:

----------------------

Erdoğan'ın camiden çıkışı

Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

Camiden görüntüler

Detaylar


- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Üsküdar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:32 (Ek fotoğraflarla) - Ölümden döndüler, gecekondunun onarılmasını bekliyorlar
15:26 SOLOTÜRK Mudanya Mütarekesi için uçtu
15:30 Suriyelilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:30 Başkan Yüce'den Ferizli'ye ziyaret
15:30 "Yörük Ana" ve "Muhammed Dede"den harekata destek
15:30 İzmir iyilik yapmak isterken canından oluyordu
15:30 Teröristler lastik yakarak İHA'ların görüntü almasını engellemeye çalışıyor
11.10.2019 15:32:37